Мэр Тулуна рассказал об обстановке в городе

В городе Тулун Иркутской области, сильнее всего пострадавшем от наводнения, начал снижаться уровень воды, рассказал в интервью ТАСС мэр города Юрий Карих. По его словам, «вода начала уходить», но очень медленно. Первостепенно задачей мэр назвал полное восстановление водозабора.

«Идет расчистка города и проезжей части от мусора, но самая главная задача на сегодняшний день — обеспечить город питьевой водой, потому что водозаборы затоплены»,— пояснил господин Карих.

Второй важной задачей он назвал восстановление электроснабжения домов. Накануне к электричеству подключили четыре дома из 21, сегодня планируют запустить в эксплуатацию еще часть зданий.

«Всего в городе 45 подстанций ушло под воду — все их надо восстановить. Создано несколько бригад, они разбиты по участкам, по мере освобождения от воды начинают свою работу по возвращению освещения и электроснабжения всех домов, но сроки выполнения этих работ зависят от того, насколько быстро уйдет вода»,— уточнил мэр.

Третья задача — оценить состояние моста через реку Ия. Из-за наводнений у моста скопилось очень много транзитного транспорта, следующего в сторону Красноярска и Иркутска. «О мост билось очень много домов… поэтому оценка состояния моста важна в целях безопасности»,— добавил Юрий Карих.

По данным МВД, от наводнения в Иркутской области погибло 14 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести. В результате паводка, начавшегося 25 июня, уже пострадало 83 населенных пункта, под водой или частично затопленными остается больше 50 городов, поселков и деревень.

Подробности — в публикации “Ъ” «Последствия вышли из берегов».