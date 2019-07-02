ООО «БЭСК Инжиниринг» и ООО «Башкирэнерго» завершают реконструкцию подстанции 110 кВ «Старокубово»

Разбивка разворотной площадки транспорта для укладки дорожных плит на территории ПС 110 кВ «Старокубово»

ООО «БЭСК Инжиниринг» и ООО «Башкирэнерго» (дочерние компании АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») завершают работы по реконструкции подстанции 110/10 кВ «Старокубово», расположенной возле одноименного села в Иглинском районе Башкирии.

Необходимость в реконструкции подстанции возникла из-за того, что село Иглино и примыкающие к нему населенные пункты Иглинского района переживают бум жилищного строительства. Иглино входит в уфимскую агломерацию, и строящиеся новые микрорайоны райцентра по сути стали «спальными» районами для многих уфимцев с относительно невысокими доходами.

Первый этап реконструкции стартовала в августе 2018 года. Главную свою задачу энергетики видят в том, чтобы существенно поднять установленную трансформаторную мощность подстанции и, тем самым, повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, а также создать резерв мощности для техприсоединения новых абонентов. В прошлом году энергетики заменили два силовых трансформатора по 6,3 МВА на два более мощных трансформатора по 16 МВА. В результате установленная трансформаторная мощность выросла в 2,5 раза - с 12,6 МВА до 32 МВА. Были смонтированы два комплекта трансформаторов тока 110 кВ и дополнительные модули блочно-модульного здания общестанционного пункта управления (ОПУ).

Реконструкция ПС 110 кВ «Старокубово» продолжилась в 2019 году. В рамках второго ее этапа сетевики обновили железобетонные кабельные лотки. В эти дни идут пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию новых устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) на основе микропроцессорных панелей, которые заменили собой устаревшие электромеханические панели РЗА. В связи с монтажом новых силовых трансформаторов и, соответственно, с увеличением объема трансформаторного масла в них, появилась необходимость в установке нового более емкого маслосборника под трансформаторное масло. Эта работа будет завершена в ближайшие дни. До конца июля энергетикам предстоит осуществить наладку щита постоянного тока и щита собственных нужд. И завершится реконструкция благоустройством территории подстанции. Это произойдет в августе-сентябре текущего года.

Следует отметить, что за последние пять лет ООО «БЭСК Инжиниринг» и ООО «Башкирэнерго» ввели в эксплуатацию два распределительных пункта (РП) 10 кВ – РП «Ягодный» в 2013 году и РП «Архангельское» в 2014-м. Оба РП расположены в с. Иглино и предназначены для повышения надежности потребителей и дальнейшей электрификации строящихся микрорайонов райцентра и близлежащих населенных пунктов. Инвестиции АО «БЭСК» в строительство первого РП составили 36 млн рублей, в строительство второго – 48,5 млн. рублей. Еще 59 млн. рублей выделено компанией на реконструкцию ПС 110 кВ «Старокубово».

Большое значение реконструкция ПС 110 кВ «Старокубово» имеет для системной подстанции 500 кВ «Уфимская» ООО «Башкирская сетевая компания» (еще одна дочерняя компания АО «БЭСК»), к которой она вплотную расположена. ПС «Старокубово» с момента ввода в эксплуатацию обеспечивает собственные нужды ПС 500 кВ «Уфимская». На территории Башкирии расположены три подстанции в классе напряжения 500 кВ, они являются важнейшими звеньями в транзите электроэнергии из европейской части России на Урал и далее в Сибирь. В последние годы транзитные перетоки между европейской и азиатской частями страны растут, и нагрузка на подстанции 500 и 220 кВ увеличивается. И реконструкция ПС 110 кВ «Старокубово» повысит надежность работы ПС 500 кВ «Уфимская» в части обеспечения электроэнергией ее собственных нужд.