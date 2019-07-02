ПФР назвал условия для грамотной смены страховщика

Россиянам при смене страховщика следует обращать внимание на его участие в системе гарантирования прав застрахованных, а также помнить о возможной потере инвестиционного дохода при досрочной смене фонда, рассказали «РИА Новости» в Пенсионном фонде (ПФР). Там посоветовали обратить внимание на опыт негосударственного пенсионного фонда, репутацию и доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений.

Подать заявление в ПФР о переходе в другой фонд можно через портал госуслуг. При этом гражданин сразу же получит информацию о возможных потерях инвестиционного дохода в связи с переходом.

Ранее ПФР предложил ввести мораторий на изъятие инвестиционного дохода при досрочных переходах граждан между страховщиками. В прошлые годы на этом россияне потеряли более 120 млрд руб. Год назад против подобного годового срока инвестирования выступали в ЦБ, однако сейчас регулятор не уточнил свою позицию.

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