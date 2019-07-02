Вратарь Варламов перешел в клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» объявил о подписании контракта с российским голкипером Семеном Варламовым. Контракт заключен на четыре года. Варламов переходит в «Нью-Йорк Айлендерс» из «Колорадо Эвеланш».
На международном уровне Семен Варламов представлял Россию на трех чемпионатах мира (2010, 2012, 2013).
Об успехах хоккеиста в «Колорадо» читайте в публикации “Ъ” «Семен Варламов достоял до второй звезды».
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