Польша рассмотрит возможность передать России экс-главу компании-владельца «Зимней вишни»

Окружная прокуратура Польши передала в суд дело об экстрадиции бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-владелец сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня») Вячеслава Вишневского. «Дело передано в окружной суд Варшавы»,— цитирует ТАСС пресс-службу польского контрольного органа. Дата рассмотрения дела не уточняется.

Главное о пожаре в кемеровском торговом центре Читать далее

В марте Вячеслав Вишневский был задержан на территории Польши по обвинению в нарушениях, повлекших за собой пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Генпрокуратура России направила в страну запрос о его выдаче. Господина Вишневского временно поместили под арест для дальнейшей экстрадиции в Россию.

В ноябре прошлого года Центральный райсуд Кемерово заочно арестовал Вячеслава Вишневского, и его объявили в международный розыск, поскольку с 2016 года в России не проживал. Обвиняемому инкриминируется дача взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291). Следствие полагает, что в 2013-2014 годах он как гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» при посредничестве подозреваемого по делу Виктора Ефимкина дал взятку в размере 7 млн руб. начальнику инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору «ИСК ресурс» Никите Чередниченко. Взятка предназначалась за незаконные действия и бездействие в пользу Вячеслава Вишневского при реконструкции ТЦ «Зимняя вишня», полагает следствие.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года, его жертвами стали 60 человек. Следствие возбудило три уголовных дела, по которому проходят обвиняемыми 15 фигурантов. В зависимости от роли каждого им вменяют нарушение правил пожарной безопасности, злоупотребление должностными полномочиями, халатность, а также дачу и получение взяток.

Подробнее о судебном процессе по делу «Зимней Вишни» — в материале “Ъ” «ОПГ по сокрытию нарушений ППБ»

Юрий Зуев