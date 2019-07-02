Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите геномных данных россиян

Правительство внесло в Госдуму законопроект об особенностях обработки персональных данных человека, полученных из его генетического материала. В настоящее время в законодательстве имеется пробел в части защиты информации о человеке, полученной из его биоматериала, который содержит генетическую информацию, позволяющую получить о нем дополнительные сведения.

В целях устранения этого пробела законопроектом предлагается сведения, которые характеризуют генетические особенности человека, отнести к персональным данным, в отношении которых установлена дополнительная защита.

Информация о геноме может быть потенциально интересна страховщикам. Опираясь на нее, они могут предлагать клиентам разные условия. К примеру, тем, у кого большая предрасположенность к серьезным заболеваниям, продавать более дорогой продукт. Также ее могут попытаться заполучить маркетологи из крупных фармкомпаний, и что более опасно — мошенники, считают эксперты.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Геном россиян возьмут под охрану».