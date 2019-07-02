МЧС предупредило о грозе с градом в Москве до утра

МЧС России по Москве распространило предупреждение о непогоде в столице. Согласно данным синоптиков, на которые ссылается ведомство, до 10:00 в Москве ожидаются гроза с дождем, местами град и усиление ветра с порывами 13–18 м/с. МЧС в этой связи дало рекомендации пешеходам и автомобилистам.
Напомним, в Москву после жары пришло похолодание. В выходные шли дожди. Жители столицы жаловались на подтопления улиц, особенно в тех местах, где проводится ремонт.
Подробнее читайте в публикации “Ъ FM”.
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