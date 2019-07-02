Первый круг Wimbledon

Мужчины. Кевин Андерсон (ЮАР, 4)—Пьер-Юг Эрбер (Франция) 6:3, 6:4, 6:2. Станислас Вавринка (Швейцария, 22)—Рубен Бемельманс (Бельгия) 6:3, 6:2, 6:2. Роберто Баутиста Агут (Испания, 23)—Петер Гойовчик (Германия) 6:3, 6:2, 6:3. Новак Джокович (Сербия, 1)—Филипп Кольшрайбер (Германия) 6:3, 7:5, 6:3. Карен Хачанов (Россия, 10)—Квон Сон У (Южная Корея) 7:6 (8:6), 6:4, 4:6, 7:5. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 19)—Вашек Поспишил (Канада) 5:7, 6:2, 6:4, 6:3. Иржи Веселы (Чехия)—Александр Зверев (Германия, 6) 4:6, 6:3, 6:2, 7:5. Даниил Медведев (Россия, 11)—Паоло Лоренци (Италия) 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Милош Раонич (Канада, 15)—Праджнеш Гуннесваран (Индия) 7:6 (7:1), 6:4, 6:2. Томас Фаббиано (Италия)—Стефанос Циципас (Греция, 7) 6:3, 3:6, 6:4, 6:7 (8:10), 6:3. Уго Умбер (Франция)—Гаэль Монфис (Франция, 16) 6:7 (6:8). 3:6, 6:4, 7:5, 3:0, отказ.
Женщины. Элина Свитолина (Украина, 8)—Дарья Гаврилова (Австралия) 7:5, 6:0. Маргарита Гаспарян (Россия)—Анна-Лена Фридзам (Германия) 6:4, 6:4. Петра Мартич (Хорватия, 24)—Дженнифер Брейди (США) 3:6, 6:3, 6:4. Анетт Контавейт (Эстония, 20)—Шелби Роджерс (США) 6:0, 3:6, 6:4. Каролина Плишкова (Чехия, 3)—Чжу Линь (Китай) 6:2, 7:6 (7:4). Мэдисон Кис (США, 17)—Луксика Кумкхум (Таиланд) 6:3, 6:2. Магдалена Рыбарикова (Словакия)—Арина Соболенко (Белоруссия, 10) 6:2, 6:4. Симона Халеп (Румыния, 7)—Александра Соснович (Белоруссия) 6:4, 7:5. Анастасия Севастова (Латвия, 12)—Кристи Ан (США) 6:3, 6:4. Вероника Кудерметова (Россия)—Изалин Бонавентюр (Бельгия) 6:2, 6:4. Анастасия Потапова (Россия)—Жиль Тайхманн (Швейцария) 2:6, 6:4, 6:1. Юлия Путинцева (Казахстан)—Наоми Осака (Япония, 2) 7:6 (7:4), 6:2. Мэдисон Бренгл (США)—Маркета Вондроушова (Чехия, 16) 6:4, 6:4. Айла Томлянович (Австралия)—Дарья Касаткина (Россия, 29) 6:3, 6:1. Каролина Возняцки (Дания, 14)—Сара Соррибес Тормо (Испания) 5:4, отказ.
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