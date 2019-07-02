Теннисные рейтинги

Рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 415 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945. 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6620. 4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4595. 5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4405. 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4215. 7 (7). Кеи Нисикори (Япония) — 4040. 8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3610. 9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2980. 10 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2785. 11 (11). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 2740. 12 (12). Джон Иснер (США) — 2715. 13 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2625. 14 (14). Борна Чорич (Хорватия) — 2205. 15 (15). Гаэль Монфис (Франция) — 1985. 16 (16). Николоз Басилашвили (Грузия) — 1960. 17. (17). Милош Раонич (Канада) — 1945. 18 (18). Марин Чилич (Хорватия) — 1940. 19 (19). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1715. 20 (20). Маттео Берреттини (Италия) — 1665… 79 (78). Андрей Рублев (Россия) — 696.
Рейтинг WTA
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6495 очков. 2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6377. 3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055. 4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5430. 5 (5). Ангелик Кербер (Германия) — 4805. 6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4555. 7 (7). Симона Халеп (Румыния) — 4063. 8 (8). Элина Свитолина (Украина) — 3868. 9 (9). Слоун Стивенс (США) — 3682. 10 (11). Серена Уильямс (США) — 3411. 11 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3365. 12 (12). Анастасия Севастова (Латвия) — 3296. 13 (13). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3073. 14 (16). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2775. 15 (15). Ван Цян (Китай) — 2752. 16 (17). Мэдисон Кис (США) — 2615. 17 (18). Юлия Гёргес (Германия) — 2605. 18 (19). Джоанна Конта (Великобритания) — 2430. 19 (14). Каролина Возняцки (Дания) — 2418. 20 (20). Анетт Контавейт (Эстония) — 2335… 30 (30). Дарья Касаткина — 1745... 45 (52). Екатерина Александрова — 1193. 46 (45). Анастасия Павлюченкова — 1185… 59 (58). Вероника Кудерметова — 994… 62 (61). Маргарита Гаспарян — 929… 71 (71). Анастасия Потапова — 815… 73 (73). Евгения Родина — 805… 78 (77). Вера Звонарева — 769… 80 (80). Мария Шарапова — 740… 83 (86). Виталия Дьяченко — 710. 84 (87). Анна Блинкова (все — Россия) — 704.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.
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