Юсупов обвинил РСПП в давлении на следствие по делу Майкла Калви

Арбитры комиссии по корпоративной этике при РСПП пришли к выводу о личной заинтересованности автора заявления в ФСБ по делу Майкла Калви акционера «Восточного» Шерзода Юсупова в уголовном преследовании основателя Baring Vostok, господин Юсупов не согласился с решением арбитров и обвинил их в давлении на следствие. «Я расцениваю такие действия состава арбитров как распространение сведений, порочащих мою честь, достоинство или деловую репутацию, и рассматриваю возможность обращения в суд за защитой своих прав»,— заявил он «Интерфаксу».

Арбитры пришли к выводу, что Шерзод Юсупов инициировал уголовное дело против партнеров Baring Vostok и членов совета директоров банка «Восточный», тем самым нарушив принципы хартии корпоративной и деловой этики.

Господин Юсупов заявил, что комиссию по этике при РСПП используют в качестве рычага давления против следствия и него самого. По словам акционера, стороны были поставлены в неравное положение, а дело рассматривал «очевидно предвзятый арбитр на основании необъективной, искаженной информации».

Ранее комиссия РСПП по корпоративной этике признала, что Шерзод Юсупов нарушил принципы корпоративной и деловой этики РСПП.

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Основателя фонда Baring Vostok задержали в середине февраля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб. Господин Калви был взят под стражу, позднее суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Господин Юсупов сообщил о выводе еще 1,1 млрд руб. и отметил, что готов просить снизить наказание для обвиняемых, если они возместят банку ущерб в 3,7 млрд руб.

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком "Восточный"».