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Наставником баскетбольного клуба «Надежда» назначен Джордж Дикеулакос

Главным тренером женской баскетбольной команды «Надежда» на сезон-20192010 назначен Джордж Дикеулакос. Об этом сообщает пресс-служба оренбургского клуба.

Греческий специалист сменил на этом посту Виктора Лапену. Тренер уже работал с оренбургским коллективом с середины сезона-2013/14 до конца сезона-2014/15. Под его руководством «Надежда» стала двукратным серебряным призером чемпионата России, завоевала бронзовые и серебряные медали Кубка России, дважды выходила в плей-офф Евролиги.

В минувшем сезоне баскетболистки «Надежды» впервые в истории стали обладателями Кубка Европы ФИБА, победив по сумме двух матчей «Монпелье».

Андрей Сазонов


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