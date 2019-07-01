Наставником баскетбольного клуба «Надежда» назначен Джордж Дикеулакос

Главным тренером женской баскетбольной команды «Надежда» на сезон-20192010 назначен Джордж Дикеулакос. Об этом сообщает пресс-служба оренбургского клуба.

Греческий специалист сменил на этом посту Виктора Лапену. Тренер уже работал с оренбургским коллективом с середины сезона-2013/14 до конца сезона-2014/15. Под его руководством «Надежда» стала двукратным серебряным призером чемпионата России, завоевала бронзовые и серебряные медали Кубка России, дважды выходила в плей-офф Евролиги.

В минувшем сезоне баскетболистки «Надежды» впервые в истории стали обладателями Кубка Европы ФИБА, победив по сумме двух матчей «Монпелье».

Андрей Сазонов