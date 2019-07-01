Россия попала на Францию и США

Соперниками мужской сборной России на групповом этапе «Финала шести» Лиги наций по волейболу будут Франция и США. Также в турнире, который состоится 10–14 июля в Чикаго, примут участие Бразилия, Иран и Польша. По итогам предварительного раунда российская команда заняла третье место, одержав 12 побед в 15 матчах.

Сборная России очень уверенно квалифицировалась в «Финал шести» Лиги наций, хотя поначалу в том, что она так гладко пройдет предварительный раунд турнира, были определенные сомнения. Напомним, команда выступала под руководством нового главного тренера Туомаса Саммелвуо, чье назначение само по себе выглядело достаточно рискованным и неоднозначным шагом — и в ее составе хватало дебютантов или волейболистов, не имевших в нем постоянного места.

Лига наций — весьма сложное соревнование с высоким уровнем конкуренции и витиеватой логистикой, создающей участникам дополнительные трудности. В частности, россиянам за последние три уикенда довелось побывать на трех континентах — в Иране, Бразилии и Австралии.

В первом же матче турнира команда Саммелвуо потерпела поражение от Франции (1:3), однако в дальнейшем финн грамотно провел ее по длинной дистанции из 15 матчей.

Понятно, что многие соперники использовали Лигу наций как площадку для экспериментов, но ведь и сборная России в этом смысле не была исключением.

Так, после третьего этапа Саммелвуо предоставил отдых ведущим доигровщикам Егору Клюке и Дмитрию Волкову, а заключительный пятый тур пропустил основной диагональный Виктор Полетаев. В Брисбене вообще игровую практику получили все новички — Федор Воронков, Антон Семышев, Кирилл Урсов и Кирилл Клец. И несмотря на широкую ротацию, у нового главного тренера не страдал результат. Россияне проиграли всего три встречи. Помимо Франции они уступили Бразилии (0:3) и Ирану (0:3), которые заняли первую и вторую строчки в итоговой таблице, причем на их поле. Со всеми остальными сильными волейбольными державами подопечные Саммелвуо разобрались. Что не менее важно, они ничего не подарили и номинальным аутсайдерам.

В «Финале шести» сборная России попала в группу А, где сначала встретится с французами (в ночь с 11 на 12 июля по московскому времени), а затем с хозяевами соревнования (13 июля по Москве). В другой группе оказались Бразилия, Иран и Польша. В Чикаго россияне сыграют оптимальным на данный момент составом, который к тому же усилит диагональный Максим Михайлов, так что при удачном стечении обстоятельств они вполне могут рассчитывать на повторение прошлогоднего успеха. Хотя явными фаворитами сейчас, пожалуй, выглядят бразильцы.

Александр Ильин