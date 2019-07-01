В Воронеже поищут участки для пилотного стандарта комплексного развития территорий

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил подготовить предложения по площадкам в Воронеже, которые могли бы стать пилотными по внедрению новых принципов комплексного развития территорий, сообщила пресс-служба регионального правительства. Воронежская область вместе с Оренбужской стала пилотной по внедрению стандарта комплексного развития территорий, регионы были определены в конце июня на совете по развитию городских территорий и общественных пространств.

Основными принципами нового подхода к освоению территорий станет компактная среднеэтажная застройка и разнообразие социальных и коммерческих функций жилых кварталов и районов. Стандарт комплексного развития территорий «полностью исключает» появление «монофункциональных спальных районов», которые сегодня становятся «большой проблемой для многих российских городов», говорится в сообщении пресс-службы.

Компактная городская среда предполагает высокую плотность застройки и улично-дорожной сети. При этом сохраняется средняя этажность - до семи-девяти этажей. Преимущественное перемещение жителей предполагается пешком и на общественном транспорте.

Подробнее о том, как может выглядеть эта застройка, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронеж прирастет КУРТами».

Ирина Лобанова