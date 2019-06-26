На Дону два человека умерли от укусов клещей

В Ростовской области два человека скончались от крымской (КГЛ),сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. НА данный момент в регионе зафиксировали 34 лабораторно подтвержденных случая заболевания. Среди зараженных есть несовершеннолетние: два подростка 14 и 17 лет. ЗА медицинской помощью с укусами клещей в этом году уже обратились более 4,8 тыс. человек, в том числе более 1,5 тыс. детей.

«К эпидсезону муниципальные лечебно-профилактические учреждения укомплектованы необходимыми лекарственными препаратами, в том числе противовирусными, в достаточном объеме. Имеется все необходимое медицинское оборудование, включая реанимационное, которое при необходимости поможет медикам спасти жизнь заболевшего КГЛ», - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения региона Татьяны Быковской.

В прошлом году в Ростовской области зафиксировали 27 случаев КГЛ без летальных исходов.

Дарья Голякова