Дмитрий Песков: В Кремле следят за выборами в Петербурге

В Кремле отслеживают ситуацию с избирательной кампанией в Петербурге. При этом всеми техническими моментами занимается Центризбирком. Именно этот орган уполномочен квалифицировать те или иные ситуации как нарушения и принимать соответствующие меры, поскольку «администрация президента не может уже в таких деталях заниматься». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что большинство выявленных нарушений в муниципальных избирательных комиссиях Петербурга являются «умышленными действиями», и в случае обнаружения дальнейших правонарушений ЦИК может обратиться в суд.

“Ъ-СПб” писал, что в ходе избирательной компании в петербургские муниципалитеты были выявлены многочисленные нарушения. Горизбирком по этому поводу подал обращения в Следственный комитет и прокуратуру.