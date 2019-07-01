Назначен вице-мэр Липецка по экономике

Заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Липецкой области» Кирилл Рыжков назначен вице-мэром Липецка по экономическим вопросам, сообщает пресс-служба мэрии. Соответствующее распоряжение подписала глава города Евгения Уваркина. Должность вице-мэра была свободна после того, как Екатерина Белокопытова оставила ее в июне 2018 года.

Кирилл Рыжков родился в 1986 году в Липецке. В 2008 году окончил Липецкий педагогический госуниверситет по специальности «математические методы в экономике». В 2018-м прошел профессиональную переподготовку по специальности «государственное и муниципальное управление». До 2017 года работал в особой экономической зоне «Липецк» экономистом по труду планово-экономического отдела и старшим экспертом управления взаимодействия с резидентами. В январе 2018 года был назначен замом генерального директора в Центре привлечения инвестиций АО «Корпорация развития Липецкой области».

Сергей Калашников