Екатерина Белокопытова покидает пост вице-мэра Липецка по экономике

Заместитель главы администрации Липецка Екатерина Белокопытова, курировавшая вопросы в сфере экономики, потребительского рынка, имущественных и земельных отношений, намерена оставить пост по личным причинам. Об этом госпожа Белокопытова сообщила на своей странице в Facebook: «Сегодня мой последний рабочий день в администрации города на позиции вице-мэра. Это решение личное и, самое главное, осознанное. За три года работы в администрации, на мой личный взгляд, было сделано немало… Мы вошли в пилот федеральной программы "Умный город"… Лично мне многое дали встречи с резидентами технопарка, их уже 30, за их профессиональной судьбой надеюсь наблюдать и в будущем».

Чиновница поблагодарила в своем обращении экс-мэра Сергея Иванова, который ее приглашал на должность, а также отметила, что ей «многое дал и опыт работы» с врио главы администрации Евгенией Уваркиной. «Уверена, город в ее лице найдет нацеленного на успех руководителя. Что касается моей дальнейшей деятельности, что я точно знаю, что продолжу реализовывать проекты по развитию предпринимательства, клуба идейных женщин, научного сообщества и молодежи»,— добавила Екатерина Белокопытова.

О том, как в Липецке сменился градоначальник, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Мэр Липецка не выдержал противостояния с Игорем Артамоновым».

Андрей Цветков