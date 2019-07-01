Смотрите, кто пришёл: Лена Фейгин (психолог)

Иван Сурвилло, слушатель 12 потока Академии журналистики “Ъ”:

«Как известно, в жизни человека только два бескомпромиссных поступка — рождение и смерть. Остальное, расположенное между этими событиями — бесконечный компромисс.

Точно так же думает Лена Фейгин — психолог, занимающийся психологическим типированием. По её словам, нет одного типа интеллекта людей, а есть от пяти до шести типов интеллекта, которые меняются. Например, аналитик хорош в систематизировании данных и восприятии большого объёма информации, логик — в принятии решений, люди с абстрактным типом погружены в себя. Одна из задач журналиста — уловить тип интеллекта собеседника и выстроить общение, исходя из его особенностей».