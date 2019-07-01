«Девять заповедей» поведения в социальных сетях

Соблюдайте правила безопасности. Должна соблюдаться безопасность детей, молодежи, а также взрослых, находящихся в уязвимом положении. Если у вас есть причины для беспокойства, обратитесь к приходскому советнику по безопасности.
Будьте уважительны. Не размещайте и не делитесь откровенно сексуальным, подстрекательским, исполненным ненависти, оскорбительным, полным угроз или иным неуважительным контентом.
Будьте добрыми. Обращайтесь с другими так же, как вы бы хотели, чтобы обращались с вами, и всегда предполагайте лучшее в людях. Если у вас есть критическое замечание, подумайте не только о том, стали бы вы его делать лично, но и о тоне, который бы вы использовали.
Будьте честными. Не вводите людей в заблуждение относительно того, кто вы есть.
Будьте ответственными. Вы несете ответственность за то, что вы делаете, говорите и пишете. Тексты и изображения, которыми вы делитесь, могут оказаться публичными и неудаляемыми, даже если у вас включены настройки приватности. Не уверены — не публикуйте.
Будьте добрым посланником. Грань между личным и профессиональным в интернете легко размывается, поэтому думайте, прежде чем что-то размещаете.
Не соглашайтесь достойно. Некоторые разговоры могут привести к серьезным разногласиям — важно, чтобы способ выражения мыслей соответствовал нашим ценностям.
Признавайте заслуги других. Уважайте работу других людей. Соблюдайте авторские права и всегда указывайте автора, где это надлежит делать. Будьте осмотрительны, чтобы не раскрыть деликатную или конфиденциальную информацию, и всегда проверяйте источник контента, который вы собираетесь распространить.
Следуйте правилам. Соблюдайте условия и правила разных соцсетей. Если вы встретили комментарий, который, как вам кажется, нарушает их политику, пожалуйста, сообщите об этом в соответствующую компанию.