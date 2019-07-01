Специалисты признали воздух над горевшей свалкой у Волхонки безопасным

По результатам проверки качества воздуха на территории ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга комитет по природопользованию установил, что «концентрации всех измеренных загрязняющих веществ не превысили гигиенических нормативов». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Наблюдения были проведены ГГУП «Специализированная фирма "Минерал"». Риск загрязнения атмосферного воздуха возник в результате пожара на свалке у Волхонского шоссе вблизи ЖК «Солнечный город».

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что пожар на свалке у Волхонского шоссе на юго-западе Петербурга продолжался несколько дней. Тушением огня руководил лично глава регионального ГУ МЧС Алексей Аникин.