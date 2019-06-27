Глава МЧС по Петербургу руководит тушением пожара на свалке у Волхонки

Руководитель управления МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин выехал лично руководить тушением пожара на свалке у Волхонского шоссе на юго-западе города. В настоящий момент площадь возгорания там составляет 800 кв. м. Зафиксировано восемь очагов пожара, сообщает telegram-канал «Аварийный Петербург».

Уточняется, что спасатели пока отказываются от планов по использованию авиации для тушения. Высота завалов там составляет 15 м. Горит преимущественно на глубине в пустотах. При этом в МЧС подозревают поджог.

Отметим, что о пожаре на свалке у Волхонки стало известно еще накануне, однако утром в четверг, 27 июня, огонь разгорелся с новой силой.