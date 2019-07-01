Каждый четвертый российский бизнесмен видит угрозу в цифровизации

Четверть (25%) российских предпринимателей видят в переменах на рынке под влиянием цифровизации угрозу их бизнесу, следует из результатов глобального опроса Digital IQ, проведенного PricewaterhouseCoopers (PwС). Результаты приводит «РИА Новости». При этом по всему миру угрозу в цифровизации видят еще больше бизнесменов — 31% опрошенных.

Опрос проведен в PwC в сотрудничестве со специалистами британского института Oxford Economics в январе–марте 2018 года. В исследовании принимали участие 2,28 тыс. респондентов из 60 стран, в том числе 57 участников из России. Цель опроса — исследовать зрелость и масштабы применения цифровой аналитики процессов.

О том, как цифровизация клиентов стала основным методом конкурентной борьбы банков, читайте в публикации “Ъ” «Удаленные перспективы».