Швейцарские акции выросли в цене, не торгуясь на биржах ЕС

Сегодня, 1 июля, вступила в силу блокировка торгов акциями швейцарских компаний на биржах стран ЕС. Из-за разгоревшихся в конце июня споров между правительством Швейцарии и Еврокомиссией по поводу нового проекта рамочного договора, ЕС отказала в продлении права швейцарским акциям торговаться на биржах стран ЕС.

С 2014 года между ЕС и Швейцарией идут переговоры по новому рамочному договору, который бы заменил более 120 отдельных двусторонних договоров между ЕС и Швейцарией. Однако в конце июня швейцарский парламент выступил против некоторых положений договора — в основном касающихся охраны оплаты и условий труда швейцарских граждан при принятии положений о свободном передвижении рабочей силы между ЕС и Швейцарией. В Швейцарии опасаются, что наплыв более дешевой рабочей силы из ЕС негативно скажется на местном рынке труда и условиях жизни швейцарских граждан. Кроме того, противоречия вызвали возможные ограничения ЕС на оказание государственной помощи банкам, что может негативно отразиться на работе кантональных банков Швейцарии, работающих под гарантиями местных властей.

В ответ на пожелания Швейцарии «доработать» ряд положений проекта рамочного договора Еврокомиссия отказалась это делать и заявила об отсутствии прогресса в переговорах. Власти ЕС также отметили, что в таком случае они не могут продлить временный договор о торговле акциями швейцарских компаний на биржах ЕС, членом которого Швейцария не является. При этом Швейцария входит в Шенгенское соглашение и Соглашение о едином внутреннем рынке, что закреплено соответствующими двусторонними соглашениями.

Исключение швейцарских акций с бирж ЕС пока никак не сказалось на котировках швейцарских компаний: местный индекс SMI вырос на 0,6–1% — примерно на уровне остальных фондовых индексов стран ЕС, французский CAC 40 сегодня вырос на 0,8%, немецкий DAX — на 1,1%. В интервью Reuters фондовый менеджер французской AXA Investment Managers Жиль Гибу отметил, что его компания провела несколько изменений технического характера для торговли швейцарскими акциями на швейцарских биржах, но каких-либо фундаментальных изменений не произошло.

Евгений Хвостик