Всех пострадавших от взрывов на дзержинском «Кристалле» выписали из больницы

Последнюю пострадавшую при взрывах на ГосНИИ «Кристалл» (Дзержинск, оборонное предприятие) выписали из Больницы скорой медицинской помощи, сообщает со ссылкой на нижегородский минздрав «РИА Новости».

Всего, напомним, в результате происшествия 1 июня были госпитализированы 18 человек, всем им выплатили по 150 тыс. руб. компенсации. За медицинской помощью обратились, по разным данным, от 89 до 116 человек. Погибших и пропавших без вести нет.

Ранее региональное следственное управление возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов. А руководство «Кристалла» посчитало, что причиной серии взрывов техногенного характера мог стать дождь.

Подробнее о происшествии — в материале “Ъ” «Взрывы кристальной частоты».

Анастасия Еремина