Итоги второй регаты серии вечерних парусных регат «КоммерсантЪ 2019» Победителем второй регаты серии стала команда Виктора Щулькина, у команды «Мегафон» — се-ребро, третье место у команды «КоммерсантЪ».

В четверг, 27 июня 2018 года, в Яхт-клубе Санкт-Петербурга прошла очередная парусная регата Серии вечерних регат «КоммерсантЪ».

Несмотря на неблагоприятный прогноз, на соревнования заявились четыре экипажа, среди них и две корпо-ративных команды — «Мегафон» и «КоммерсантЪ». Борьба шла до последней гонки. В итоге дождь так и не начался, а легкий и заходистый ветерок позволил провести четыре отличные гонки.

В результате места распределились следующим образом:

I МЕСТО — команда Виктора Щулькина

Виктор Щулькин (шкипер)

Анастасия Сорокина

Алексей Доронькин

Федор Сорокин

II место — команда «Мегафон»

Александр Москвичёв (шкипер)

Илья Шаталин

Александр Янкевич

Александр Сидоров

Григорий Каминский

Екатерина Толмачёва

III место — команда «КоммерсантЪ»

Павел Рассказов (шкипер)

Анна Кникст

Анастасия Груздева

Екатерина Королева

Евгений Китаев

IV место — команда «Планктоны»

Денис Пилипенко (шкипер)

Велимира Антропова

Сергей Елютин

Михаил Христиановский

Велимира Антропова, участница регаты: «Интересный опыт. Конечно, разобраться во всех этих названиях с одного раза для меня оказалось сложно, поэтому я предоставила возможность настраи-вать паруса и управлять яхтой своим спутникам, а сама больше любовалась морем».

Напоминаем, что регаты проходят в яхт-клубе каждый четверг. Следующая регата состоится 4 июля, ждем всех желающих в Яхт-клубе Санкт-Петербурга (Лахта, Береговая ул., 19А), начало в 19:00. Ваши заяв-ки на участие оставляйте по тел. +7 (812) 324 22 55 или отправляйте на почту kommersant@yacht-club-spb.ru

Регата «КоммерсантЪ» — соревнование на парусных яхтах, состоящее не менее чем из трех гонок. В каждой гонке участвуют несколько яхт, экипажи которых под руководством профессиональных шки-перов-инструкторов стремятся финишировать раньше своих соперников, пройдя определенную дистан-цию. Экипаж состоит из пяти человек. Принять участие можно как самостоятельно, так и компанией.

Опыт хождения под парусом не требуется, ведь на каждой лодке присутствует инструктор, который рассказы-вает об особенностях управления новичкам, учит основам морского дела и помогает управлять парусной ях-той.

Организаторами традиционно выступают Яхт-клуб Санкт-Петербурга и ИД «Коммерсантъ», генеральный партнер — «МегаФон», технический партнер — компания «М-Марин».