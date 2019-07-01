Российский рынок продолжает ралли

В понедельник индекс Московской биржи впервые в истории преодолел уровень — 2800 пунктов. Пятилетний максимум обновил долларовый индекс РТС. Обновлению рекордов способствовал резкий рост котировок акций «Газпрома», стоимость которых выросла почти 6%, а также рост цен на нефть на 2,6%.

С самого начала торгов в понедельник российские фондовые индексы устремились к рекордным уровням. В районе 13:20 индекс Московской биржи впервые в истории преодолел уровень 2800 пунктов, а спустя два часа достиг отметки 2812,76 — нового исторического максимума. Это на 1,7% выше закрытия пятницы. Индекс РТС вырос более значительно, на 1,9%, и впервые с июля 2014 года закрепился выше уровня 1400 пунктов. К 16:00 индексы стабилизировались на отметках 2812 и 1408 пунктов.

Локомотивом российского фондового рынка в очередной раз стали акции «Газпрома».

Около 14:00 котировки достигли отметки 247,8 руб. за акцию, что всего на 3,86 руб. ниже 11-летнего максимума, установленного в начале июня. Текущее значение на 6,4% выше значений закрытия пятницы. С 14 мая, когда правление компании предложило на рассмотрение совета директоров повышенные дивиденды за 2018 год в размере 16,67 руб. (см. “Ъ” от 15 мая), акции «Газпрома» подорожали более чем на 51%. К 16:00 котировки стабилизировались возле отметки 246,34 руб. «Акции Газпрома получают фундаментальную поддержку от ожиданий высоких дивидендов и значительного экспорта на рынок ЕС и в Турцию в текущем году»,— считает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Впрочем, положительная динамика в понедельник наблюдается на большинстве рынков развитых и развивающихся стран. По словам старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, на саммите G20 было заключено торговое перемирие между США и Китаем, что простимулировало спрос на все рисковые активы в мире, включая российские.

Немаловажное значение для российского фондового рынка имеют договоренности между Россией и Саудовской Аравией продлить действие соглашения о сокращении нефтедобычи, что привело к росту стоимости углеводородов. В ходе сегодняшних торгов стоимость ближайшего контракта на поставку североморской нефти Brent выросла на 2,6%, до $66,7 за баррель. «На этом фоне рост интереса к российским бумагам со стороны нерезидентов в больше степени сконцентрировался в бумагах "Газпрома". Из-за высокой ликвидности этих бумаг на больших объемах западным фондам удобнее заходить в "Газпром", чем в другие бумаги»,— отмечает господин Суверов.

Отдел финансов