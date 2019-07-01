«Ростсельмаш» приостановит производство на два месяца

Крупнейший в России производитель сельхозтехники — ростовский завод «Ростсельмаш» приостановит производство с 1 августа по 1 октября, рассказал “Ъ-Юг” совладелец компании Константин Бабкин. Затем производство возобновится в минимальном режиме. По словам господина Бабкина, остановка связана с отменой прямых субсидий для производителей сельхозтехники.

«Был комплекс мер, связанных с продвижением техники, предоставлением на нее скидок, модернизацией предприятий и развитием экспорта. Весной эти меры были остановлены. Цены на технику повысились, и спрос на нее упал»,— сказал совладелец завода.

Он также сообщил, что у предприятия в наличии около 1,8 тыс. произведенных комбайнов, которых будет достаточно в течение ближайших шести месяцев в условиях упавшего рынка: «На два месяца завод будет остановлен, а дальше по плану в минимальном режиме будем работать несколько месяцев».

Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, в мае вице-премьеры Дмитрий Козак и Алексей Гордеев в ходе совещания приняли решение отменить «программу 1432» — прямое субсидирование сельхозмашиностроителей. С 2013 года по программе субсидировалось 15–20% стоимости техники для аграриев, с 15 августа 2018 года скидку увеличили до 25–30%. За последние пять лет бюджет потратил на программу 34 млрд руб.

На смену программе должен прийти льготный лизинг, однако господин Бабкин считает, что новый механизм отвлечен от реальных производств и, скорее всего, будет недостаточно эффективным.

По словам генерального директора ООО «КЗ "Ростсельмаш"» Валерия Мальцева, на время остановки производства работников отправят в оплачиваемый отпуск. Такая мера уже применялась компанией в 2009 году. Тогда компания остановила свою работу более чем на месяц и отправила в оплачиваемый отпуск более 4 тыс. сотрудников. Это было связано с сезонным снижением спроса на технику.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», ООО «КЗ "Ростсельмаш"» зарегистрировано в 2003 году с основным видом деятельности «производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы». Генеральный директор компании — Валерий Мальцев. На предприятии работают более 5 тыс. человек. Выручка предприятия за 2017 год составила 40,8 млрд руб., прибыль — около 13 млрд руб.

Дарья Голякова, Ростов-на-Дону