ФАС подозревает три компании и госзаказчиков в организации крупнейшего фармкартеля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России при поддержке правоохранительных органов приступила к проверке трех компаний фармдистрибьютеров («Ланцет», «Фирма Евросервис», «Компания Фармстор»), а также госзаказчиков. Их подозревают в организации крупнейшего фармкартеля по поставке препаратов для лечения онкозаболеваний, сообщается на сайте регулятора.

Одновременно в десятках субъектах России проходят проверки госзаказчиков: региональных минздравов и онкодиспансеров, руководители которых подозреваются в сговорах на торгах с участниками картеля.

Как отмечают в ФАС, в «Ланцете» и в «Компании Фармстор» попытались препятствовать ходу внеплановых проверок. Сотрудники «Ланцета» отказали ФАС в доступе к корпоративной почте и сетевым ресурсам, а сотрудники «Компании Фармстор» отключили сервера и покинули рабочие места.

В 2018 году благодаря преференциям со стороны государства, доля отечественных лекарств в госзакупках стала рекордной: сумма контрактов составила 150 млрд руб.

Подробнее о позиции антимонопольной службы читайте в публикации «ФАС отбирает лекарства».