Три башкирских санатория вошли в топ-10 по эффективности бизнеса

Башкирские госздравницы «Янган-тау», «Якты-куль» и «Танып» отмечены Ассоциацией оздоровительного туризма в отраслевом рейтинге инвестиционной привлекательности российских здравниц. Санаторий «Янган-тау» занял четвертое место по масштабу бизнеса после сети санаториев «РЖД-здоровье», алтайского курорта «Белокуриха» и краснодарского санатория «Заполярье». Он же получил второе место в топ-10 здравниц по эффективности бизнеса после краснодарского санаторно-курортного комплекса «Знание». Еще один башкирский госсанаторий «Танып» занял в этой номинации пятое место, санаторий «Якты-куль» — девятое.

В номинации «масштаб бизнеса» учитывались показатели выручки от продаж, конечная мощность и средняя выручка на одного гостя в день. В номинации «эффективность бизнеса» учитывалась производительность труда, загрузка номерного фонда и средняя выручка на одну врачебную ставку, скорректированную на коэффициент эффективности врачебного охвата, следует из пояснительной записки к рейтингу.

В государственном реестре курортного фонда России сейчас находится более 1,7 тыс. здравниц, 44% из которых находятся в госсобственности. В Башкирии работают девять государственных санаториев: в последние два года большинство из них были приватизированы путем преобразования из ГУП в общества с ограниченной ответственностью и АО.

Ирина Самойлова