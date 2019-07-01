РБК: «Вкусвилл» откроет магазины нового формата

Компания «Вкусвилл» планирует открыть магазины нового формата, поиск помещений уже начался, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости. Предполагается, что они будут конкурировать с «Азбукой вкуса».

«Это будет сегмент выше среднего, что-то между "Вкусвиллом" и "Азбукой вкуса". В магазине планируется продажа вина и крепкого алкоголя, витрины с рыбой и мясом, кафе с кухней и, возможно, тандыр»,— рассказал один из собеседников издания. Другие источники сравнили будущие магазины с «Зеленым перекрестком» и аналогом «Азбуки вкуса» или AB Daily.

Один из собеседников отметил, что продавать в магазинах будут в основном собственные товары, но ассортимент будет шире.

По данным издания, магазины будут больше по размеру. Сейчас площадь торговых точек «Вкусвилла» составляет 100–250 кв. м. Для новых магазинов ищут помещения размером 400–500 кв. м.

Во «Вкусвилле» сообщили, что концепция новых магазинов еще находится в стадии разработки. На вопрос о том, под каким брендом будут работать торговые точки, в организации отвечать не стали.

Ранее “Ъ” писал о том, что «Вкусвилл» может начать свой бизнес. Компания стала соучредителем ООО «Парим-варим», который был создан для создания сети кулинарий в Москве.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Вкусвилл" подаст еду».