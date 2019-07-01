Часы Omega совершили глубоководное погружение на 10 928 метров

В начале 2019 года путешественник Виктор Весково пилотировал свой подводный аппарат Limiting Factor на дно Марианской впадины и установил новый мировой рекорд погружения с отметкой 10 928 м. Вместе с ним это путешествие совершили часы Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional.

Идея экспедиции Five Deeps состояла в следующем. Над поверхность воды находится корабль DSSV Pressure Drop, оснащенный эхолотом высокого разрешения. На глубине работает DSV Limiting Factor, подводная лодка компании Triton, сертифицированная как коммерческое судно. А на океанском дне сбор научных данных ведут три исследовательских аппарата Lander. Погружение совершили и три экземпляра часов Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep. Два из них были привязаны к автоматическим манипуляторам батискафа, а третья — к подводному исследовательскому аппарату Lander.

Производство часов для профессиональных дайверов — часть ежедневной работы швейцарского бренда Omega, но чтобы создать часы для экспедиции Five Deeps, требовалось принять на себя новые риски. Используя передовые возможности индустрии, компания создала инновационную технологию, которая соответствовала целевому назначению экспедиции и может быть адаптирована к производству дайверских часов в будущем. Компании удалось ограничить толщину часов 28 мм, подвергнув модель Ultra Deep интенсивным имитационным испытаниям.

Корпус безеля, корпус часов, задняя крышка и заводная головка часов сделаны из обработанных фрагментов корпуса батискафа из титана Grade 5. Эти обрезки металла имеют штампы общества DNV-GL, сертифицирующие происхождение, характеристики и качество материала. Подобно сборке смотровых люков на подводном аппарате, чтобы распределить нагрузку глубины океана, крепление сапфирового стекла к корпусу часов сделали из материала Liquidmetal методом соединения горячим формованием, ожидающим патента. Это позволило сократить толщину сапфирового стекла. Выбор материала ремешка основывался на космическом опыте бренда. Сочетание полиамидного ремешка и застежки Velcro тесно ассоциируется с ремешками, использованными во время миссии «Аполлон».

После погружения все часы прошли восемь десятидневных строгих испытаний, установленных Швейцарским институтом метрологии (METAS), и каждыи экземпляр получил сертификацию Master Chronometer даже после экстремального подводного путешествия.