Жалобы с погашением

В адрес главного ипотечного банка страны, чья материнская компания пишет для всех банков стандарт ответственного ипотечного кредитования, обычно не ожидаешь нареканий со стороны заемщиков. Однако, как выяснилось, они есть. Например, к каналам бесплатного погашения кредитов.

Именно об этом говорят жалобы на banki.ru к банку «Дом.РФ». Раньше, как следует из отзывов, ипотеку можно было гасить бесплатно через офисы и широкую партнерскую сеть. Однако в 2019 году банк стал закрывать отделения, а в тех, что есть — кассы для приема наличных. По данным на сайте банка, в той же Москве сейчас всего восемь отделений. У аналогичного по размеру портфеля «Уралсиба» их в столице более 30, у Абсолют-банка — 12. Вот и появляются жалобы на очереди до двух часов в кассу. В городах, где нет офисов, можно бесплатно вносить деньги через Киви-банк, однако информации на сайте о таких точках нет.

В прошлом году в городах, где есть отделения банка, можно было платить через партнеров бесплатно, а с этого года, согласно данным на сайте банка,— уже нет. В Иркутске (закрыты оба отделения банка), где клиент через партнера заплатил комиссию за перевод, посоветовали «обратиться к поставщику услуги». По Волгограду (филиал закрыт в апреле) в аналогичной ситуации клиенту предложили урегулировать вопрос «в частном порядке».

Конечно, большинство граждан гасят ипотеку с помощью банковских карт. Однако, судя по отзывам, это тоже не всегда бесплатно. На сайте банка представлена лишь одна дебетовая карта со стоимостью обслуживания 199 руб. в месяц (еще одна причина жалоб). На претензии клиента из Уфы, которому предложили такую карту, представитель банка в ответе заявил, что клиент может «всегда оплатить кредит через кассу», а карта предлагается «в качестве альтернативного дистанционного обслуживания». Клиенту в Краснодаре с такой же претензией заявили, что это «универсальный ключ для управления счетом».

Между тем в самом банке уверяют, что клиенты просто не могут сообразить, что на самом деле карта бесплатная, кассы работают и проблем нет. «Обращения по вопросам внесения платежей по кредитам без комиссии носят единичный характер, все клиенты получили информацию о способах погашения кредитов без комиссии в регионе их проживания»,— заверили “Ъ” в «Дом.РФ». Там настаивают, что у всех ипотечных заемщиков есть несколько вариантов погашения кредитов без комиссии — как наличным, так и безналичным способом. А клиентам, оформившим кредиты ранее и не имеющим бесплатных карт, при обращении в банк их оформление предлагается как способ более удобного совершения платежей. Что ж, теперь клиенты могут официально ссылаться на этот комментарий. И даже отзывы банка на жалобы на banki.ru начали корректироваться после запроса от “Ъ” — газета выступила, что сделано.