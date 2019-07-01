На новый уровень

Михаил Тумин и Константин Сунцов Фото: Ильяс Бекмансуров

Участники первого потока бизнес-акселератора Удмуртии поделились результатами своего обучения во время итогового мероприятия под названием Demo-day. Они рассказали о масштабировании бизнеса, увеличении количества рабочих мест и о росте выручки в десятки миллионов рублей. Как отметил гендиректор Корпорации развития Константин Сунцов, такие результаты их вполне удовлетворяют, а для увеличения числа участников второго потока, который стартовал 18 июня, организаторы смягчили требования при отборе из-за большого количества поступивших заявок. Министр экономики региона Михаил Тумин подчеркнул, что республиканские власти намерены вывести мероприятие на всероссийский уровень.

В Ижевске прошел Demo-day первого потока бизнес-акселератора Удмуртии. Как отметил гендиректор Корпорации развития Удмуртии Константин Сунцов, с января по апрель 2019 года суммарный оборот компаний-участников вырос более, чем на 243,7 млн руб. по отношению к аналогичному периоду 2018 года. «Это 31,3%. Поскольку большая часть из них только начинает внедрять полученные знания, то в перспективе этот рост будет еще больше. В связи с тем, что многие компании приняли решение о расширении производства, то растет и число рабочих мест. Уже сейчас можно точно сказать, что после первого потока бизнес-акселератора их будет создано более 76. В целом результат нас удовлетворяет»,— подчеркнул господин Сунцов.

Бизнес-акселератор Удмуртии Фото: Ильяс Бекмансуров

Напомним, бизнес-акселератор — это программа ускоренного обучения предпринимателей, которая включает в себя практические задания по развитию бизнеса, возможность участия в стажировках на крупнейшие предприятия страны. Акселерационную программу реализуют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Отметим, что Удмуртия стала одним из первых регионов, который внедрил подобный формат обучения бизнеса.

По словам Константина Сунцова, мероприятие по подведению итогов первого потока посетили эксперты из Самарской области, которые выразили желание ознакомиться с практикой региона. Он также отметил, что с этой целью Удмуртию за последний месяц посетили несколько представителей других регионов.

Министр экономики республики Михаил Тумин подчеркнул, что власти Удмуртии хотят вывести мероприятие на всероссийский уровень и сделать лучшую практику, чтобы масштабировать ее на другие регионы. «Сам по себе бизнес-акселератор — это рабочие места, потенциальное увеличение налоговых поступлений в бюджет республики. Но еще одна важная задача, которую мы решаем в рамках нацпроекта, это популяризация предпринимательской деятельности. Бизнесмены увидят успехи других и будут прилагать все усилия, чтобы у них самих появился рост и началось развитие предприятия»,— отметил господин Тумин.

Участники первого потока считают, что принять участие в акселераторе будет полезно и предпринимателям, которые не испытывают острых проблем в своем бизнесе, для того чтобы иначе взглянуть на свою работу. «Тренинг по продажам и тренинг по бизнес-процессами были самыми запоминающимися и определяющими для нашей компании, поскольку благодаря внедрению именно мотивационных составляющий для сотрудников мы изменили концепцию ведения бизнеса, сформировали иное понимание команды. На этих изменениях мы выросли. За период акселератора мы выросли где-то в два раза. Мы подросли именно в оперативной деятельности, в выручке, также у нас появились абсолютно новые проекты»,— отмечает собственник компании «Феникс», которая занимается торговлей расходными материалами в медицине и продажей отечественных материалов, Вера Якупова.

Сергей Березин Фото: Ильяс Бекмансуров

Исполнительный директор сети клиник «Доктор плюс» Сергей Березин рассказал, что в ходе акселератора компания нашла свою «точку роста». «Это организация отдельного центра медосмотров. При его проектировании и внедрении нами были задействованы десять инструментов успеха, которые дал акселератор. В результате мы надеемся получить уникальный продукт, который будет представлен на новом уровне как для нас, так и для наших пациентов. В ходе его проектирования мы сделали карту путешествия пациента, ввели хронометраж того, сколько будет затрачивать пациент на прохождение того или иного медосмотра, и с применением бережливых технологий были скорректированы некоторые элементы»,— отметил господин Березин.

Кроме этого организация переформатировала франшизу, изменила условия ее подачи, перестроила сайт, подключила СRM-систему. «В результате у нас выросло количество заявок от одной до 25 в месяц. Сейчас мы ведем переговоры об открытии детской поликлиники в Сарапуле на пять кабинетов и медицинского центра на 2 тыс. кв. м в Нижневартовске. Относительно пяти месяцев прошлого года сейчас у нас зафиксировано увеличение выручки на 194 млн руб.»,— подчеркнул исполнительный директор клиники.

Компания «Ремтекс», которая занимается ремонтом станочного оборудования, металлообработкой и изготовлением деталей, пришла на акселератор с тем, что была на грани закрытия целого направления своей деятельности, связанного с ремонтом. «Благодаря инструментам, которые здесь получили, мы нашли источники привлечения новых сотрудников. И теперь закрывать направление не собираемся, так как сейчас мы развиваемся. Мы внедрили новые мотивации для сотрудников, до этого была только материальная мотивация, она не всегда срабатывала. Также внедряем управленческий учет. По сравнению с периодом прошлого года у нас прирост выручки за пять месяцев этого года на 187% благодаря тому, что мы развили еще одно направление — изготовление деталей. Мы выходим с этим направлением и на другие регионы»,— рассказала руководитель компании Наталья Максимова.

18 июня в Ижевске стартовал второй поток бизнес-акселератора. В нем принимают участие 104 субъекта МСП. Как отметил Константин Сунцов, по просьбе бизнеса организаторы мероприятия смягчили требования при отборе на участие в обучении. «На участие в первом потоке бизнес-акселератора мы получили 382 заявки, среди которых было много молодых и перспективных компаний, но они "не дотягивали " по годовому объему выручки, который по условиям составлял минимум 5 млн руб. Мы услышали их пожелания и при наборе на второй поток снизили минимальный порог входа до 1,5 млн руб.»,— добавил господин Сунцов. Третий поток бизнес-акселератора стартует в сентябре.