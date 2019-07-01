Bentley анонсировала концепт-кар EXP 100 GT

Компания Bentley анонсировала новый концепт-кар EXP 100 GT, который представят в июле 2019 года.

Модель посвящена 100-летию британского автопроизводителя. Согласно описанию новинки из тизера, марка готовит «трансформирующийся концепт-кар с нулевым уровнем выбросов». Судя по видеоролику, Bentley EXP 100 GT получит открывающиеся вверх двери. Изображение на рекламном сайте новинки указывает, что модель будет выполнена в кузове купе.

Премьера прототипа Bentley EXP 100 GT состоится в Великобритании 10 июля.