01 июля, понедельник
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Bentley анонсировала концепт-кар EXP 100 GT

Компания Bentley анонсировала новый концепт-кар EXP 100 GT, который представят в июле 2019 года.

Модель посвящена 100-летию британского автопроизводителя. Согласно описанию новинки из тизера, марка готовит «трансформирующийся концепт-кар с нулевым уровнем выбросов». Судя по видеоролику, Bentley EXP 100 GT получит открывающиеся вверх двери. Изображение на рекламном сайте новинки указывает, что модель будет выполнена в кузове купе.

Премьера прототипа Bentley EXP 100 GT состоится в Великобритании 10 июля.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя