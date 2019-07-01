«Уралуправтодор» предупреждает о сильных дождях в Свердловской области

Днем, 2 июля, на крайнем юге Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, говорится в сообщении на сайте «Уралуправтодора».

В ведомстве посоветовали водителям быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

Ранее сообщалось, что в первые дни июля на Урале ожидается жара. С 1 по 3 июля в Свердловской области будут идти дожди, местами возможны грозы. Днем температура воздуха будет меняться от +22 до +28. В горах и на юге до +19-20. Ночью — от +12 до +18. Ветер порывистый до 15 м/с, рассказали в уральском Гидрометцентре. В Екатеринбурге также ожидаются дожди. Днем — от +20 до +27. Ночью — от +15 до +18. Ветер с порывами до 12 м/с.