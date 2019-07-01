01 июля, понедельник
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Екатеринбург. Урал

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В первые дни июля на Урале ожидаются жара и дожди

В первой половине недели в Свердловской области будут идти дожди, местами возможны грозы. Днем температура воздуха будет меняться от +22 до +28. В горах и на юге до +19-20. Ночью — от +12 до +18. Ветер порывистый до 15 м/с, рассказали в уральском Гидрометцентре.

В Екатеринбурге с 1 по 3 июля также ожидаются дожди. Днем — от +20 до +27. Ночью — от +15 до +18. Ветер с порывами до 12 м/с.

Ранее сообщалось, что с 20:00 30 июня и до 20:00 2 июля в Свердловской области ожидается смог. Объявлено о первой степени опасности по неблагоприятным метеоусловиям (НМУ).

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