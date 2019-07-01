Определен подрядчик модернизации воронежского авиазавода за 400 млн рублей

Воронежский авиазавод (ПАО «ВАСО», структура Объединенной авиастроительной корпорации) подвел итоги двух повторных торгов по поиску подрядчика для технического перевооружения механообрабатывающего производства для выпуска нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Победителем стало зарегистрированное в Подольске АО «Промэлектромонтаж-СТН», сообщает DeFacto.

Суммарная стоимость двух контрактов оценивается в 405,1 млн руб. По их условиям, подрядчику предстоит провести модернизацию на производствах концевых частей крыла, заготовительно-штамповочном и металлургическом производствах. Реконструкция запланирована на 7,6 тыс. кв. м цехов. Работы необходимо завершить до конца августа 2020 года.

Сергей Калашников