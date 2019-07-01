В России отзывают 2 тыс. автомобилей Porsche

Компания Porsche отзывает в России 2 тыс. автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв касается хэтчбеков Porsche Panamera, проданных с декабря 2010 года по октябрь 2017 года. Из-за возможности проникновения в контрольный блок влаги в системе управления вентилятором кондиционера существует риск короткого замыкания.

Официальные дилеры марки проведут проверку блока управления вентилятора кондиционера. При необходимости, блок доработают или заменят на модифицированный вариант с улучшенным уплотнителем корпуса. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.

До проведения ремонта Росстандарт рекомендует парковать подпадающие под отзыв Porsche Panamera только на улице на расстоянии от других машин и зданий.