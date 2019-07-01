Суд взыскал 50 млн рублей незаконных дивидендов с экс-акционеров «Трансаэро»

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать признанные недействительными выплаченные в 2013 году дивиденды в размере более 50 млн рублей с экс-акционеров ОАО «Авиационная компания "Трансаэро"». Об этом говорится в определении суда, опубликованном в понедельник, 1 июля, сообщает ТАСС.

С главного исполнительного директора Александра Плешакова будет взыскано более 23,3 млн руб., с председателя совета директоров Ольги Плешаковой — более 23,5 млн руб., с председателя Межгосударственного авиационного комитета Татьяны Анодиной — более 3,8 млн руб.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что суд признал незаконным выдачу «АК "Трансаэро"» кредитов дочерней компании «Трансаэро-Финансы» на общую сумму 208,8 млн руб.