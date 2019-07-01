Сбившего в Лазаревском двух женщин с маленькими детьми водителя заключили под стражу

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Водителя автомобиля Mitsubishi, обвиняемого в аварии, которая унесла жизни 40-летней женщины и двух мальчиков, заключили под стражу. Как сообщили в СУ СКР по краю, мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть трех лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, авария произошла 19 июня около 16:30 на трассе Джубга – Сочи в районе Лазаревского. 35-летний местный житель ехал на автомобиле Mitsubishi в сторону Туапсе. На территории Лазаревского водитель иномарки столкнулся с «Нивой», в результате чего отечественный автомобиль вылетел на остановку «Санаторий Одиссея», где стояли пешеходы.

По информации следственного управления СКР по краю, на месте от полученных травм скончалась 40-летняя женщина, а 35-летняя женщина и двое малолетних детей были госпитализированы. Один из мальчиков спустя непродолжительное время скончался в больнице, а второй ребенок умер 29 июня. Госпитализированная женщина после оказания ей медицинской помощи была выписана.

Дмитрий Михеенко