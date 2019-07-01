BlaBlaCar выступает за регламентирование отрасли карпулинга

Онлайн-сервис поиска попутчиков BlaBlaCar поддерживает идею о регулировании отрасли карпулинга. Представитель сервиса отметил, что подобные законопроекты уже работают во многих странах.

Как ранее сообщал “Ъ”, Минтранс представил проект нового закона и поправок к действующим нормам для регулирования онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях. Проект запрещает использовать наличные средства для компенсации водителям, число рейсов может быть ограничено двумя в сутки, а попутчиков — пятью. За нарушения агрегаторам и перевозчикам грозит блокировка.

«Принятие закона позволит провести границу между поездками на такси, на автобусе и т. д. и поездами с попутчиками, в которых водитель частично компенсирует расходы на топливо, но не получает прибыль»,— сказали RNS в BlaBlaCar. Сами предложения Минтранса России в компании не стали комментировать.

Подробнее – в материале “Ъ” «Попутчиков рассадят по машинам».