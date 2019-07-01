Глава Удмуртии раскритиковал хозяйства региона за обращения в суд и правоохранительные органы

Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал фермерские хозяйства, которые обратились в суд и правоохранительные органы, не получив ожидаемых денег из бюджета. Об этом он сказал на аппаратном совещании властей республики 1 июля.

«Я не буду сейчас перечислять фамилии и названия организаций. Некоторые хозяйства, которые не получили ожидаемых денег, пошли другим путем — обратились в суд и во все правоохранительные органы. Решили проучить министра. Министерство уже проверили и следственный комитет, и прокуратура, и МВД. Половина минсельхоза работает над документами. Претензий к коллегам-правоохранителям нет, есть заявление — надо отрабатывать. А вот с главами районов поговорим отдельно по каждой организации. Не надо нас тренировать»,— заявил господин Бречалов.

Напомним, что в рамках аппаратного совещания глава Удмуртии также раскритиковал чиновников за отписки.Он отметил, что лучше честно ответить на обращение, что пока нет возможностей или средств, чем отвечать по шаблону.