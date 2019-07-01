01 июля, понедельник
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

Глава Удмуртии раскритиковал хозяйства региона за обращения в суд и правоохранительные органы

Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал фермерские хозяйства, которые обратились в суд и правоохранительные органы, не получив ожидаемых денег из бюджета. Об этом он сказал на аппаратном совещании властей республики 1 июля.

«Я не буду сейчас перечислять фамилии и названия организаций. Некоторые хозяйства, которые не получили ожидаемых денег, пошли другим путем — обратились в суд и во все правоохранительные органы. Решили проучить министра. Министерство уже проверили и следственный комитет, и прокуратура, и МВД. Половина минсельхоза работает над документами. Претензий к коллегам-правоохранителям нет, есть заявление — надо отрабатывать. А вот с главами районов поговорим отдельно по каждой организации. Не надо нас тренировать»,— заявил господин Бречалов.

Напомним, что в рамках аппаратного совещания глава Удмуртии также раскритиковал чиновников за отписки.Он отметил, что лучше честно ответить на обращение, что пока нет возможностей или средств, чем отвечать по шаблону.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Мероприятия

Первые лица

Интервью

Партнерский проект

Новости компаний

мы в социальных сетях

Профиль пользователя