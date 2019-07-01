ФАС не считает стенды с IQOS рекламой табачных изделий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что стенды с IQOS в магазинах не являются рекламой табачных изделий. Свою позицию ведомство разъяснило в ответ на жалобу Международной конфедерации обществ потребителей, передает РБК со ссылкой на копию текста. Речь идет о рекламе с надписью «Система нагревания табака без дыма без пепла без горения в магазинах». В ФАС изданию подтвердили, что это официальная позиция ведомства.

«Это обыкновенный аэрозольный нагреватель, который потенциально может быть использован для других целей, например медицинских»,— отметил в письме заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров. В этом случае он рассматривается как отдельный товар, используемый в различных целях, в том числе лечебных и профилактических. В определенных случаях требования закона «О рекламе» на него могут не распространяться. Сама по себе реклама, на которой нет изображений картриджей с никотином, его не нарушает.

Однако господин Кашеваров согласился с тем, что у потребителей могут появиться ассоциации с курением табака, а IQOS используется «как средство доведения до потребителя табачных изделий». Кроме того, общий смысл использования IQOS тот же — курение табачных изделий.

Международная конфедерация обществ потребителей не одобрила ответ ФАС. «В этой рекламе в самом названии системы есть слово "табак". Там написано "система нагревания табака"»,— отметила директор программ организации Марина Чернова.

Напомним: Минздрав выступает против электронных сигарет, поскольку считает, что системы нагревания стимулируют появление никотиновой зависимости у молодежи. Ведомство призывает регулировать их потребление так же, как обычных сигарет, и разработало специальную концепцию, которая была направлена правительству.

В мае также стало известно о том, что вейпы и устройства IQOS предлагают приравнять к сигаретам и запретить их использование в общественных местах. Поправки к антитабачному закону одобрила профильная комиссия Мосгордумы, инициативу собираются внести в Госдуму.

О том, есть ли у законопроекта перспективы, читайте в материале “Ъ FM”.