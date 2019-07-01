Жилые комплексы PAN City Group получили заключения о соответствии критериям готовности МКД

Сегодня строительная отрасль переходит на систему эскроу-счетов. Дома теперь возводятся на кредитные средства, которые банки будут выдавать строителям. При этом установлены критерии надежности застройщиков, в соответствии с которыми ряд домов, находящихся сейчас в активной стадии строительства, могут достраиваться без перехода эскроу-счета. Условия таковы: дом должен быть готов не менее чем на 30% и в нем должно быть продано квартир не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений, учитывая машиноместа и кладовые.

Жилой комплекс «Маяк» 1 и ЖК «Атмосфера»1 (девелопер – PAN City Group) находятся в активной стадии строительства. На данный момент у ЖК «Маяк» степень готовности составляет 33%, у ЖК «Атмосфера» – 65%, что полностью соответствует условиям, заявленным в проектной документации. Данные жилые комплексы полностью соответствуют указанным выше требованиям, что официально подтверждено заключениями, выданными застройщику Инспекцией государственного строительного надзора Пермского края, от 26.06.2019 г., а это значит, что PAN City Group 2 продолжает дальше строить и продавать квартиры в этих жилых комплексах по старой схеме – без применения эскроу-счетов.

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