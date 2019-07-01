Таиланд может ввести обязательное страхование для туристов

Власти Таиланда могут ввести обязательное медицинского страхование для всех приезжающих в страну туристов, сообщает Bankgkok Post. Управление страховых комиссий страны сейчас обсуждает введение обязательной страховки на случай смерти или ранения туриста в размере 20 таиландских бат (примерно $0,7).

Распространяться эта мера будет только на тех граждан, которые не позаботились о приобретении медицинской страховки до прибытия в Таиланд. Оплачивать вышеуказанную сумму въезжающие в страну будут на паспортном контроле. Сумма покрытия такого страхового полиса составит около $32 тыс. в случае смерти и $16 тыс. в случае ранения или травмы.

Сейчас Управление страховых комиссий страны разрабатывает соответствующий законопроект, который затем будет рассмотрен Министерством спорта и туризма, а потом может быть передан на рассмотрение в Кабинет министров. Ожидается, что новая норма вступит в силу уже к концу года.

Кирилл Сарханянц