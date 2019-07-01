Оператор «Азов-Сити» проиграл депимуществу Краснодарского края в суде

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять требования казанского ООО «Роял Тайм Групп» в его иске к России в лице федерального минфина и Краснодарскому краю в лице регионального депратамента имущественных отношений. Документ опубликован в картотеке арбитражных дел. Оператор игорной зоны «Азов-Сити» пытался взыскать убытки, возникшие после ликвидации игорной зоны в размере 1,3 млрд руб. и упущенную выгоду, оцененную в 718 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, игорная зона «Азов-Сити», открытая в 2010 году в Щербиновском районе края, осваивалась двумя резидентами — краснодарским ЗАО «Шамбала» (казино «Шамбала» и «Нирвана») и казанским ООО «Роял Тайм Групп» (казино «Оракул»). Компания из Татарстана в настоящее время проходит процедуру банкротства. Игорная зона «Азов-Сити» прекратила работу 31 декабря прошлого года по распоряжению премьер-министр России Дмитрия Медведва. Закон о ликвидации первой в России игорной зоны был принят два года до подписания докуметна, но резиденты «Азов-Сити» до последнего момента надеялись, что проект в том или ином виде сохранится.

На данный момент в Арбитражном суде Краснодарского края рассматривается иск ЗАО «Шамбала» к департаменту имущественных отношений региона. Оператор пытается обязать чиновников принять на свой баланс все имущество ЗАО «Шамбала» и взыскать с ведомства 3,3 млрд руб.

Андрей Ульченко