«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами жилой комплекс «Большой» в Краснодаре

«Ростелеком» подключил крупнейший в Краснодаре ЖК «Большой» к волоконно-оптической сети по технологии ЕТТН («оптика в дом»). Ее наличие позволяет жильцам домов, входящих в комплекс, смотреть телевидение в HD-качестве, выходить в интернет на скорости до 100 Мбит/с, организовывать видеонаблюдение, настраивать систему «Умного дома» и другие цифровые сервисы.

«ЖК «Большой» – это город в городе. Мы обеспечили более двух тысяч квартир комплексной инфраструктурой «под ключ». На территории жилого комплекса находится наш офис обслуживания, а котором специалисты компании консультируют клиентов и информируют их о новых возможностях «Ростелекома», – отметила Ирина Господенко, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом.

«Взаимовыгодное сотрудничество с «Ростелекомом» позволило жителям ЖК «Большой» воспользоваться услугами, которые доступны благодаря качественному высокоскоростному интернету. Теперь стало возможным организовать индивидуальное видеонаблюдение, а с помощью датчиков движения, задымления, протечки воды, открытия и закрытия дверей и окон следить за состоянием квартиры», – рассказала Юлия Джерипа, представитель управляющей компании ЖК «Большой».

Возможность контролировать безопасность дома становится особенно актуальной в период летних отпусков. В этом помогут цифровые сервисы «Ростелекома», такие как «Умный дом» и «Видеонаблюдение». На сегодняшний день их выбрали уже более 7 тысяч жителей Кубани и Адыгеи. При возникновении чрезвычайной ситуации или подозрительной активности в доме умные датчики зафиксируют происходящее, а на телефон домовладельца немедленно поступит push-уведомление. Чтобы присматривать за квартирой или домом на расстоянии достаточно иметь доступ в интернет от любого провайдера в любой точке мира.