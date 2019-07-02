ПРОМСВЯЗЬБАНК – опорный банк для оборонной промышленности

В январе 2018 года Правительство России и Центральный банк определили ПАО «Промсвязьбанк» в качестве опорного банка для операций по гособоронзаказу (ГОЗ). По словам представителей Министерства финансов РФ, такой выбор был обусловлен тем, что банк по своему размеру, наличию разветвленной сети офисов и ряду других характеристик оптимально подходит для такой роли.

5 июня представители Промсвязьбанка провели в Красноярске конференцию для клиентов, чтобы рассмотреть вопросы банковского сопровождения расчетов по гособоронзаказу.

Основными докладчиками стали Илья Апарышев – управляющий эксперт управления методологии и развития банковского сопровождения операций департамента по сопровождению контрактов ГОЗ Промсвязьбанка, и Ирина Мамина – аттестованный аудитор с 26-летним стажем, генеральный директор ООО «АКП Маминой» и ООО «АКП-КОНСАЛТИНГ-ГРУПП».

«Система банковского сопровождения гособоронзаказа функционирует уже несколько лет. В 2015 году был издан федеральный закон № 159-ФЗ, он ввел в систему ГОЗ такие понятия, как «уполномоченный банк», «отдельный счет» и «идентификатор госконтракта», который проходит красной нитью через всю цепочку платежей. И в целом все крупные предприятия, те, кто систематически работает с гособоронзаказом, за это время (с 2015 года) уже выстроили все необходимы процессы. Поэтому, когда в 2018 году наш банк был выбран в качестве опорного, проблем при переходе клиентов из других банков не возникло. Зато сейчас в ГОЗ единый банк, единые требования, единые правила игры», – поясняет Илья Апарышев.

Главными темами конференции стали такие важные для бизнеса вопросы, как основные положения учетной политики в сфере гособоронзаказа и новый состав затрат (приказ Минпромторга России № 334 от 08.02.2019). Это те вопросы, в которых у бизнеса чаще всего сейчас возникают проблемы.

По мнению Ильи Апарышева, надо сказать большое спасибо российским законодателям, потому что в законе все расписано очень четко, все разложено по полочкам. «Хотя, конечно, абсолютно все предусмотреть невозможно, поэтому поначалу у клиентов возникали вопросы, связанные с договорной работой, финансовые сложности. Сейчас этого практически нет», – говорит он.

Сегодня, по его словам, большинство вопросов от бизнеса связаны с конкретными платежами. «Во всех случаях я пытаюсь донести позицию банка: для каждого решения обязательно есть важная причина. Ведь, например, под каждый платеж у банка есть перечень необходимых подтверждающих документов. Мы должны удостовериться, что они все есть в наличии, что они соответствуют установленным требованиям, так как банк имеет право акцептовать платеж в рамках ГОЗ при наличии необходимого пакета документов», – поясняет Илья Апарышев.

Банк предоставляет бизнесу, задействованному в гособоронзаказе, широкие возможности: «Мы осуществляем банковское сопровождение расчетов для всех предприятий, которые участвуют в ГОЗ: разработана специальная продуктовая линейка, это и кредиты, и депозиты; мы осуществляем финансовую поддержку предприятий и их сотрудников, а также поддержку военнослужащих. Сюда входят зарплатный проект, военная ипотека, повышение финансовой грамотности, то есть весь комплекс банковских услуг», – говорит Илья Апарышев.

Он также отметил, что Промсвязьбанк не делит партнеров по объемам и суммам проводимых платежей в рамках ГОЗ. «Для этого есть очень важная причина: мы – опорный банк, и мы обязаны обеспечивать выполнение гособоронзаказа. ГОЗ – это большой механизм, и если где-то из него выпадает «маленький болтик», это может привести к тому, что страна не получит новую подводную лодку», – поясняет эксперт.

Именно для того, чтобы произвести отладку этого механизма взаимодействия банка и клиентов в рамках гособоронзаказа, эксперты Промсвязьбанка и проводят конференции по всей стране. В регионах они общаются с представителями оборонных предприятий, разбираются, где во взаимодействии банка и бизнеса есть узкие места, какие существуют проблемы. «По итогам своих поездок я обязательно докладываю руководству банка о том, что необходимо изменить, улучшить в методологических вопросах, возможно, что-то надо дополнительно проработать с ЦБ РФ, с Минобороны. Каждая такая встреча для нас важна, потому что появляется обратная связь, которая позволяет сделать нашу работу лучше», – говорит Илья Апарышев.

В ходе конференции состоялся телемост с участием Ирины Маминой. Она рассказала представителям бизнеса об особенностях контрактного кредитования предприятий на выполнение гособоронзаказа и ответила на актуальные для них вопросы.

«История нашего банка насчитывает более 20 лет, мы входим в топ-10 крупнейших банков России и являемся универсальным банком с государственным участием. Промсвязьбанк оказывает полный спектр услуг корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу. Очевидно, что в ходе работы у всех наших клиентов появляются те или иные вопросы. И я уверен, что сегодня нам удалось ответить на большинство из них, для того чтобы наше сотрудничество по сопровождению гособоронзаказа было более комфортным», – сказал региональный директор ОО «Красноярский» Антон Шевнин, подводя итог конференции.