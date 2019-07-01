Продажи инновационной технологии нагревания табака glo стартуют в регионах России

Летом 2019 «Бритиш Американ Тобакко Россия» начинает продажи инновационной технологии нагревания табака glo в Краснодарском крае и Ростовской области.



Девайс glo - это воплощение эргономичности, инновационности и стильного дизайна. В glo табак нагревается, а не горит. Образующийся в результате нагревания пар имеет вкус натурального табака и при этом содержит примерно на 90-95% меньше токсичных веществ, по сравнению с дымом сигареты. Девайс интуитивно прост и понятен в использовании - одно устройство с одной кнопкой управления. Мощная батарея позволяет проводить до 30 сессий без подзарядки. Это не просто удобно - это отвечает требованиям современного ритма города.

Бренд заботится о функциональности и удобстве: использовать glo можно в большом количестве мест, в том числе в помещении, не выходя на улицу или в специальные зоны для потребления табака. Технология glo не загрязняет воздух в помещении так, как сигаретный дым, и оставляет меньше неприятного запаха на руках, волосах, одежде и в помещении. Табачные стики Kent Neostiks разработаны специально для использования с девайсом glo, они не предназначены для курения и поджигания. Стики содержат натуральный табак, специально подготовленный для нагревания.

Экспансия glo в регионы России начинается с Южного Федерального Округа. В июне 2019 года продажи glo начинаются в трех городах: Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Купить девайс можно в собственных pop-up магазинах в торговых центрах и аэропортах. Только до конца лета откроется 15 точек продаж. Стики Kent Neostiks можно купить в магазинах более, чем у 700 партнеров, среди которых такие крупные торговые сети, как «Табрис» и «Солнечный круг».

Стоимость девайса glo и десяти любых пачек стиков – 1950 рублей для новых пользователей.

Девайс представлен в четырех оттенках: интенсивный черный, элегантный серый, притягивающий взгляды золотой и утонченный розовый. Корпус девайса сочетает матовую и глянцевую текстуры, сохраняя минимализм и геометричность форм. Бренд уделяет большое внимание стильному дизайну и моде в целом. Цвета и формы glo вдохновили дизайнера Игоря Чапурина на создание капсульной коллекции аксессуаров, которые были представлены этой весной на Московской неделе моды Mercedes Benz Fashion Week Russia 2019.