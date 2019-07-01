Сеть пекарен и пышечных «Булки-Баранки» в Петербурге сократилась до одной точки

Компания «Арсенал Инвест», принадлежащая основателю сети ресторанов русской кухни «Емеля» — петербургскому предпринимателю Дмитрию Неведомскому, развивавшая кафе под брендами «Булки-баранки» и «Пышечная фабрика», близка к сворачиванию своего проекта. Сеть, которая на ранее включала 14 заведений под двумя брендами, сжалась до одной точки на Финляндском вокзале.

В последние месяцы компания активно съезжает из занимаемых помещений, подтверждают два источника “Ъ-СПб” на рынке коммерческой недвижимости. По мнению аналитиков, компания открывалась в неудачных локациях и не выдержала жесткой конкуренции на рынке.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «"Булки-баранки" катятся по наклонной».